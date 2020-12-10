Земляне впервые за 800 лет смогут увидеть "Вифлеемскую звезду"

В понедельник, 21 декабря, жители Земли смогут невооруженным глазом увидеть очень редкое явление, которое называется "Рождественской" или "Вифлеемской" звездой.

Речь идет о сближении самых больших планет Солнечной системы – Юпитера и Сатурна. В ночном небе это будет выглядеть как одна большая яркая звезда, а явление будет видно с любой точки нашей планеты, пишет NBC News.

По словам астрономов, разделять планеты будут всего лишь 0,1 градуса или 1/5 ширины Луны.

Ранее настолько тесное сближение двух планет можно было наблюдать невооруженным глазом в 1226 году, однако следующее должно произойти через 60 лет – в 2080-м, уточняет EarthSky.

Как будет выглядеть "Рождественская звезда". nbcnews.com

Такое явление называют "Рождественской звездой" потому, что некоторые верят, что библейская история о Вифлеемской звезда могла быть как раз соединением планет. При этом около 2 тысяч лет назад больше всего сблизились Венера и Юпитер, а не Юпитер и Сатурн.

Также в NASA подчеркивают, что вечером с 15 по 18 декабря можно будет увидеть, как Юпитер и Сатурн движутся вместе. Для этого нужно обратить внимание на растущий полумесяц в западном небе спустя 45 минут после захода солнца.

Движение Сатурна и Юпитера. earthsky.org

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые зафиксировали космические лучи из электронов, которые были ускорены ударными волнами, порожденными корональными выбросами массы на Солнце. Такое явление оказалось неизвестным науке.