Земляне впервые за 800 лет смогут увидеть 'Вифлеемскую звезду'

В понедельник, 21 декабря, жители Земли смогут невооруженным глазом увидеть очень редкое явление, которое называется "Рождественской" или "Вифлеемской" звездой.

Речь идет о сближении самых больших планет Солнечной системы – Юпитера и Сатурна. В ночном небе это будет выглядеть как одна большая яркая звезда, а явление будет видно с любой точки нашей планеты, пишет NBC News.

По словам астрономов, разделять планеты будут всего лишь 0,1 градуса или 1/5 ширины Луны.

Ранее настолько тесное сближение двух планет можно было наблюдать невооруженным глазом в 1226 году, однако следующее должно произойти через 60 лет – в 2080-м, уточняет EarthSky.

Такое явление называют "Рождественской звездой" потому, что некоторые верят, что библейская история о Вифлеемской звезда могла быть как раз соединением планет. При этом около 2 тысяч лет назад больше всего сблизились Венера и Юпитер, а не Юпитер и Сатурн.

Также в NASA подчеркивают, что вечером с 15 по 18 декабря можно будет увидеть, как Юпитер и Сатурн движутся вместе. Для этого нужно обратить внимание на растущий полумесяц в западном небе спустя 45 минут после захода солнца.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые зафиксировали космические лучи из электронов, которые были ускорены ударными волнами, порожденными корональными выбросами массы на Солнце. Такое явление оказалось неизвестным науке.