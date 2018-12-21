Земля сгорит: ученые узнали, каким будет конец света

Российская корпорация "Роскосмос" хочет запустить космический аппарат "Спектр-РГ", чтобы установить время конца света.

Как заявил научный руководитель проекта, академик РАН Рашид Сюняев в программе "Когда сгорит Земля", астрофизическая обсерватория с помощью рентгеновских волн сможет также "заглянуть" в далекое прошлое Вселенной.

"Мы увидим вспышки, как сливаются черные дыры, при этом излучается много рентгена, надеемся увидеть гамма-всплески. На карту мы надеемся нанести 3 млн сверхмассивных акрецирующих черных дыр", – сказал он.

Российские ученые хотят увидеть будущее Вселенной, и как она расширяется, а также ознакомиться с развитием галактики Млечный путь. По словам Сюняева, она будет существовать до тех пор, пока не "съест" все ядерное топливо и превратится во множество черных дыр, нейтронных звезд и белых карликов.

Конец света Скриншот

В "Роскосмосе" считают, что аппарат сможет установить, когда настанет конец света. Уточняется, что после выработки большей части водорода светило разгорится с новой силой, после чего звезда выжжет поверхности близких к ней планет, включая Землю.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат физико-математических наук, астроном Алексей Переход раскритиковал информацию о новой дате конца света из-за столкновения загадочной планеты Нибиру с Землей.