Нью-Йорк полностью затопит: ученые описали глобальную катастрофу

Уже к 2100 году в результате последствий глобального потепления затопит большинство крупных американских городов, расположенных на побережьях.
Как пишет Business Insider, к такому выводу пришли ученые из Университета Боулдера в Колорадо.
Отмечается, что исследователи провели математическую симуляцию, благодаря которой стали известны подробности и масштабы надвигающейся глобальной катастрофы.
Для прогнозирования масштабов создали специальный плагин для программы Google Earth, с помощью которого любой желающий может посмотреть, окажется ли его жилище в зоне затопления.
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Основной причиной для пессимистических оценок учёные назвали слишком быстрое таяние арктических льдов.
Исследователи отмечают, что уровень мирового океана повышается в 20 раз быстрее, чем прогнозировали.
В случае развития событий по наихудшему сценарию, такие города, как Нью-Йорк, Новый Орлеан и Майами, полностью затопит.
Лишь небоскребы останутся свидетельством того, что когда-то на этом месте были города.
Как сообщал "Обозреватель", глобальные климатические изменения на планете уже в полной мере отображаются на погодных условиях в Украине.
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