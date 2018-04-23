Нью-Йорк полностью затопит: ученые описали глобальную катастрофу

Уже к 2100 году в результате последствий глобального потепления затопит большинство крупных американских городов, расположенных на побережьях.

Как пишет Business Insider, к такому выводу пришли ученые из Университета Боулдера в Колорадо.

Отмечается, что исследователи провели математическую симуляцию, благодаря которой стали известны подробности и масштабы надвигающейся глобальной катастрофы.

Для прогнозирования масштабов создали специальный плагин для программы Google Earth, с помощью которого любой желающий может посмотреть, окажется ли его жилище в зоне затопления.

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Основной причиной для пессимистических оценок учёные назвали слишком быстрое таяние арктических льдов.

Исследователи отмечают, что уровень мирового океана повышается в 20 раз быстрее, чем прогнозировали.

В случае развития событий по наихудшему сценарию, такие города, как Нью-Йорк, Новый Орлеан и Майами, полностью затопит.

Лишь небоскребы останутся свидетельством того, что когда-то на этом месте были города.

Как сообщал "Обозреватель", глобальные климатические изменения на планете уже в полной мере отображаются на погодных условиях в Украине.