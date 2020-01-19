Главная Новости
19 января • обновлено в 18:25
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Наука

Запуск нового корабля Маска закончился взрывом: опубликовано видео

Читать материал на украинском

Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска провела испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.

Трансляция шла на ютуб-канале SpaceX. Корабль после команды на экстренное отделение от ракеты запустил восемь резервных двигателей, которые отвели его на безопасное расстояние. Falcon 9 при испытаниях специально взорвали.

Затем на парашютах Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане.

Новости
Интернет по всей планете: Маск совершил новый прорыв

На YouTube опубликовано видео момента взрыва.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 ноября компания знаменитого разработчика Илона Маска SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с максимальным в истории грузом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Юрко Медянык
Персона
Илон Маск
Место
США
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
2
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
значит скоро украинский астронавт полетит... Волошин хотел, жаль, не дожил...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильич Владимир
Ильич Владимир
Здесь не раз украинцы глумились над авариями ракет в России произведенных совместно Россией и Украиной и выпячивали американское ракетостроение - что то этих олигофренов не видно в комментариях под этой статьей ...где вы утырки (читай украинцы) ???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости технологий

Топ-публикации

Топ-блоги