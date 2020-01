Запуск нового корабля Маска закончился взрывом: опубликовано видео

Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска провела испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.

Трансляция шла на ютуб-канале SpaceX. Корабль после команды на экстренное отделение от ракеты запустил восемь резервных двигателей, которые отвели его на безопасное расстояние. Falcon 9 при испытаниях специально взорвали.

Затем на парашютах Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане.

🚀 @SpaceX's In-Flight Abort Test will demonstrate #CrewDragon’s ability to safely escape the Falcon 9 rocket in the unlikely event of an emergency during launch. Watch this animation for a preview of the test and tune in for live coverage at 10:10am ET: https://t.co/mzKW5uV4hS pic.twitter.com/Www12DscEC