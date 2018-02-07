УкрEngРус
ГлавнаяБлоги

За нами следят? В Японии сняли на видео НЛО

В Японии в небе над островом Кюсю во время запуска ракеты "Эпсилон-3" заметили странный летающий объект.

Об этом сообщает Mirror.

Уфологи сразу же заявили, что за запуском космического корабля наблюдали инопланетяне.

Часть зрителей убеждена, что попавшие на видео огни принадлежат обыкновенному самолёту.

Новости
Неужели НЛО? Украинец заснял жуткое явление в небе

При этом по данным специалистов в области уфологии, на время запуска ракеты полёты над Кюсю были запрещены.

На кадрах при этом видно, что лампочки на объекте мигают, что, по уверениям уфологов, нетипично для НЛО.

Как сообщал "Обозреватель", полет НЛО рядом с самолетом над Британией сняли на видео.

Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости