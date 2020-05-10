Юпитер впервые засняли максимально близко: уникальные фото
Астрономы с помощью необычной методики создали новое фото Юпитера. Уникальный снимок в инфракрасном спектре сделал телескоп Gemini North на Гаваях.
Это одно из самых четких изображений планеты, которое когда-то делали с Земли. Для достижения высокого разрешения изображения ученые применили методику под названием "удачные изображения", сообщает ВВС.
Она удаляет эффект размытости от просмотра через бурную атмосферу Земли.
Инфракрасный свет телескопа имеет большую длину волны, чем более привычный видимый свет. Он используется для того, чтобы делать изображения через туманность и тонкие облака на вершине атмосферы Юпитера. Также для того, чтобы дать ученым возможность лучше проанализировать, как функционирует эта планета.
Исследователи хотят лучше понять, что вызывает и поддерживает метеорологическую систему газового гиганта, и в частности большие бури, которые могут бушевать десятилетиями и даже столетиями.
Как писал OBOZREVATEL ранее, NASA опубликовала удивительную фотографию синих облаков на Юпитере.