Юпитер впервые засняли максимально близко: уникальные фото

Карина Бондаренко Наука 04:25, 10.05.2020

Астрономы с помощью необычной методики создали новое фото Юпитера. Уникальный снимок в инфракрасном спектре сделал телескоп Gemini North на Гаваях.

Это одно из самых четких изображений планеты, которое когда-то делали с Земли. Для достижения высокого разрешения изображения ученые применили методику под названием "удачные изображения", сообщает ВВС.

Она удаляет эффект размытости от просмотра через бурную атмосферу Земли.

Юпитер
Gemini observatory/M.H/Wong EY AL

Инфракрасный свет телескопа имеет большую длину волны, чем более привычный видимый свет. Он используется для того, чтобы делать изображения через туманность и тонкие облака на вершине атмосферы Юпитера. Также для того, чтобы дать ученым возможность лучше проанализировать, как функционирует эта планета.

Исследователи хотят лучше понять, что вызывает и поддерживает метеорологическую систему газового гиганта, и в частности большие бури, которые могут бушевать десятилетиями и даже столетиями.

Как писал OBOZREVATEL ранее, NASA опубликовала удивительную фотографию синих облаков на Юпитере.

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