Выживет 10% человечества: ученые назвали страшные последствия ядерной войны США и России

В случае применения ядерного оружия в Третьей мировой войне т.н. ядерная зима продлится минимум 7 лет, что сделает невозможным ведение сельского хозяйства и приведет к массовому голоду.

Об этом сказано в исследовании группы климатологов под руководством Джошуа Коупа из Ратгерского университета (Нью Джерси), передает KP.RU. Ученые решили установить, что произойдет с экологией планеты, если между США и Россией развяжется война.

Они смоделировали последствия ядерных ударов в современной версии Климатической модели атмосферного сообщества Земли, которая охватывает диапазон от поверхности до высоты в 140 километров.

Ученые подчеркнули, что ядерное оружие в первую очередь нацелено на военные и промышленные центры, которые располагаются в городских кварталах. Это районы с повышенной топливной нагрузкой, и учитывая, что 35% энергии атомной бомбы выделяется в виде тепла, города выгорят дотла.

Пожары в местах удара перекинутся на лесные массивы и будут бушевать на планете в течение нескольких недель. За это время в атмосферу будет выброшено 147 миллионов тонн сажи, которая поднимется в стратосферу и закроет Землю от солнечных лучей минимум на 7 лет.

Облака пепла будут изолированы от тропосферных осадков, что продлит их существование – Земле понадобится еще 3 года, чтобы освещенность поверхности вернулась к нормальным значениям.

На время ядерной зимы среднегодовые температуры на планете понизятся на 9 градусов по Цельсию, что уничтожит большинство сельскохозяйственных культур и приведет к недостатку пищи.

В таких условиях, по оценкам Давида Денкенбергера из Университета Аляски в Фэрбенксе (США), через 5 лет на Земле в лучшем случае выживет 10% населения.

Как писал OBOZREVATEL, ранее ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что в настоящее время глобальный ядерный конфликт может возникнуть по трем причинам. Одна из них – приход к власти в ядерных державах безответственных политиков.

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