Выяснилось, почему сахар вызывает воспаление кишечника

Исследователи из США на опытах с мышами доказали, что пища с высоким содержанием сахара вредит здоровью кишечника.

Так, мыши, которые получали продукты с высоким содержанием сахара, оказались более восприимчивы к воспалению толстой кишки, чем мыши с обычной диетой. Результаты работы были опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Эксперимент провели биологи из Юго-западного медицинского центра Техасского университета в Далласе. Как говорится в исследовании, воспалительные процессы в кишечнике грызунов начались уже через три дня после того, как им стали давать еду с высоким содержанием сахара.

Оказалось, что сахара меняли состав микробиома кишечника, в основном из-за поддержки бактерий Akkermansia muciniphila, которые разлагают муницы – гликопротеины, главный компонент слизи, которую продуцируют клетки эпителия кишечника. В результате возникает воспаление толстой кишки.

Кроме того, в подтверждение своего открытия ученые напомнили, что в кишечнике пациентов с язвенным колитом практически всегда находят активные ферменты, разлагающие слизь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы пять продуктов – скрытых источников сахара. Сахар является важным компонентом рациона, однако в избытке он может привести к набору веса, отмечают диетологи.