Выяснилась опасность "безобидного" симптома

Головокружение, которое возникает при подъеме на ноги, может свидетельствовать о развитии деменции, считают ученые из США.

Так, специалисты из Университета Калифорнии провели исследование при участии 2 тысяч человек в возрасте от 12 до 70 лет, пишет Daily Mail.

При этом наблюдение за состоянием их здоровья велось более 10 лет. В ходе исследования выяснилось, что у пациентов с низким систолическим давлением, которое часто бывает причиной головокружения, слабоумие развивается на 40% чаще.

Как объясняют ученые, недостаточный приток крови к мозгу приводит к ухудшению когнитивных функций. А с возрастом нарушения нормального давления возникают из-за потери гибкости сосудов.

В итоге у людей в возрасте может развиться ортостатическая гипотензия – снижение артериального давления при резком вставании. С этим сталкиваются 5% людей в возрасте от 50 лет, и более 20% старше 70 лет.

Ученые пришли к выводу, что головокружение, возникающее при этом, может стать первым симптомом проблем с сосудами и дальнейшего развития деменции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что ночной сон влияет на развитие слабоумия.