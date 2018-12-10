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Вышел за гелиосферу! NASA объявили об историческом событии в космосе

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Космический аппарат "Вояджер-2", который был запущен в 1977 году, вышел в межзвездное пространство, покинув пределы гелиосферы.

Как сообщили в NASA, сейчас аппарат находится на расстоянии примерно 120 астрономических единиц от Земли.

Когда "Вояджер-2" был запущен в космос, то целью его миссии, которая рассчитывалась примерно на 5 лет, было исследование планет-гигантов.

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Первым аппаратом в истории, которому удалось покинуть пределы гелиосферы, был "Вояджер-1" в 2013 году. Известно, что он находится на расстоянии 145 астрономических единиц от Земли.

Вышел за гелиосферу! NASA объявили об историческом событии в космосе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в NASA обнародовали уникальную запись с Марса, звуки на которой никогда не слышал ни один человек.

Читайте все новости по теме "Космос" на OBOZREVATEL.

Тема
Космос
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