Вышел за гелиосферу! NASA объявили об историческом событии в космосе

Космический аппарат "Вояджер-2", который был запущен в 1977 году, вышел в межзвездное пространство, покинув пределы гелиосферы.

Как сообщили в NASA, сейчас аппарат находится на расстоянии примерно 120 астрономических единиц от Земли.

Когда "Вояджер-2" был запущен в космос, то целью его миссии, которая рассчитывалась примерно на 5 лет, было исследование планет-гигантов.

Первым аппаратом в истории, которому удалось покинуть пределы гелиосферы, был "Вояджер-1" в 2013 году. Известно, что он находится на расстоянии 145 астрономических единиц от Земли.

Космический аппарат "Вояджер-2", запущенный в 1977 году, вышел в межзвездное пространство. Это второй случай в истории, первым был "Вояджер-1" pic.twitter.com/pQkodC5tzH — Лентач (@oldLentach) 10 грудня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в NASA обнародовали уникальную запись с Марса, звуки на которой никогда не слышал ни один человек.