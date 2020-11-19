Всемирный день туалета: какую эволюцию санузел прошел с древних времен

В четверг, 19 ноября, отмечается Всемирный день туалета. Он был учрежден в 2013 году резолюцией Генеральной ассамблеи ООН "Санитария для всех".

Тогда в организации выразили обеспокоенность тем, что, согласно докладу Детского фонда ООН и ВОЗ, в 2012 году 2,5 миллиарда человек не имели доступа к базовым услугам в области санитарии, что негативно влияет на здоровье людей и состояние водных ресурсов. О том, какими были первые туалеты и почему проблема остается актуальной в наше время, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

История туалета

Тема туалета считалась постыдной большую часть истории человечества. Даже после изобретения канализации этот вопрос подпадал под табу. Между тем, в 2007 году читатели British Medical Journal назвали туалет и чистую воду в доме самым главным изобретением с 1840 года.

Первый сидячий туалет появился около 5 тысяч лет назад на территории современной Шотландии. Он представлял собой отверстие, вырезанное в большом камне, отходы падали в грот под ним.

В Древнем Риме придумали публичные туалеты Wikipedia

А в Древнем Риме придумали так называемые публичные туалеты – длинные лавки с отверстиями, где люди проводили долгое время за мирной беседой с друзьями. Кроме того, в Римской империи была построена одна из первых канализаций в мире – Cloaca Maxima ("Большая Клоака"), отправлявшая нечистоты в реку Тибр. После распада империи исчезли и все ее достижения в сфере гигиены – в последующие несколько веков использовались обычные горшки.

В средние века в Европе их содержимое выливали в речку поблизости или прямо из окон домов. Из-за этого в городах царило сильное зловоние, а бактерии, которыми кишели улицы, приводили к болезням и эпидемиям.

В средние века в Европе содержимое горшков выливали прямо из окон домов newsland.com

Частные туалеты были роскошью. В замках и дворцах они располагались в гардеробных комнатах: запах нечистот отпугивал моль и блох от королевской одежды.

Первый туалет со смывом создал в 1596 году Джон Харрингтон. В 1775 году Александр Каммингс усовершенствовал устройство, добавив к нему S‑образную трубу – эта система используется в сантехнике до сих пор.

А Томас Крэппер первым представил комнату с санитарными приспособлениями, которые ввел в продажу. Это произвело настоящую сенсацию, ведь ранее в обществе не принято было говорить о туалетах.

В 1775 году Александр Каммингс добавил к туалету со смывом S‑образную трубу Wikipedia

Проблема санитарии сегодня

По данным ВОЗ, более чем у 2 миллиардов людей на Земле нет туалета с канализацией. 673 миллионам из них приходится ходить по нужде на природу, что загрязняет почву, отравляет воды и способствует распространению инфекций.

В резолюции 2013 года Генассамблея ООН призвала страны к политике расширения доступа бедного населения к услугам санитарии, чтобы покончить с открытой дефекацией как чрезвычайно вредной для общественного здоровья. Также были рекомендованы пропаганда гигиены, предоставление основных услуг санитарии, канализация и очистка сточных вод.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее семья обнаружила, что зеркало, которое провисело в их туалете 40 лет, принадлежало королеве Франции Марии-Антуанетте.