Всех убъет супервулкан? Предсказана новая глобальная катастрофа

Чрезвычайно сильное извержение вулкана способно прервать процесс восстановления озонового слоя Земли

К такому выводу пришли ученые Института физики атмосферы Китайской академии наук, пишет "Лента.ру". Для исследования они использовали химико-климатическую и химико-транспортную модели.

Оказалось, что если содержание озоноразрушающих веществ (ОВ) на настоящий момент окажется равно половине от их количества в атмосфере в 1990-х годах, то уровень озона снизится на 6 процентов по всему миру и на 6,4 процента — в тропических широтах.

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"Если же удалить все антропогенные источники ОВ и оставить только природные источники, то извержение супервулкана приведет к глобальному истощению озона на 2,5 процента, а в тропиках — на 4,4 процента. Однако в результате катастрофы в атмосферу может быть выброшено еще большее количество галогенов, которые непосредственно участвуют в разрушении молекул озона, что приведет к более серьезным последствиям, чем предполагается моделью", – установили ученые.

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