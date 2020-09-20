Ученые заявили об эффективности витамина C и цинка в борьбе против гриппа

Ученый из Хельсинкского университета, изучающий воздействие цинка и витамина C на протекание гриппа, порекомендовал принимать эти препараты в течение всего сезона гриппа.

Так, как считает доктор медицины Харри Хемиля, витамин C следует принимать большими порциями всю зиму, а не только в начале болезни, а цинк – в виде таблеток для рассасывания, в которых нет цитрата цинка, поскольку он не усваивается, пишет газета Ilta-Sanomat.

По мнению врача, таблетки с цинком способны сократить продолжительность болезни более чем на 30%. При этом, чтобы повлиять на течение гриппа, цинк должен всасываться при глотании.

"Судя по многочисленным данным, он (цинк, – ред.) снижает симптомы гриппа, если прием начинать вскоре после начала заболевания", – рассказал специалист в эфире радиопередачи Yle.

Хемиля также добавил, что, согласно исследованиям, употребление цинка и витамина C в больших дозах оказывается очень эффективным – из обычной еды человек столько не получает.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи рассказали о последствиях одновременного заражения коронавирусом и гриппом.