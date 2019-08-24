Впервые за 28 лет! Украина испытала космическую ракету

В Украине впервые за годы независимости провели успешные испытания ступени космической ракеты-носителя класса "Циклон-4".

Об этом сообщила пресс-служба Конструкторского бюро "Южное" на странице в Facebook. Отмечается, что событие произошло в пятницу, 23 августа.

"Накануне 28-й годовщины Независимости нашей страны, впервые за время ее новейшей истории, были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом – состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4", спроектированной КБ "Южное" и изготовленной на Южмаше", – сказано в сообщении.

Иллюстрация. Пуск ракеты Зеркало недели

В бюро подчеркнули, что это заключительные и важнейшие испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4", которая будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку.

"Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ "Южное". Испытания признаны успешными!" – подытожила пресс-служба.

Напомним, о торжественном праздновании Дня Независимости Украины можно почитать по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, ранее из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) был произведен успешный пуск ракеты-носителя "Антарес", в разработке которой участвовали украинские компании.

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