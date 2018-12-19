Возникновение жизни: ученые приблизились к сенсационной разгадке

Ученые NASA впервые получили 2-дезоксирибозу — сахар, который составляет основу ДНК, — в космических условиях, воссозданных в лаборатории. Это свидетельствует о том, что органические молекулы, необходимые для существования жизни, имеют космическое происхождение.

Как передает Science News, исследователи провели эксперимент, воздействуя на лед излучением.

Они охладили смесь воды и метанола до температуры минус 260 градусов Цельсия внутри вакуумной камеры. После этого они подвергли лед действию ультрафиолета, так как нагревание облученных льдов имитировало то, что происходит при рождении молодой звезды.

После анализа льда в его составе были найдены 2-дезоксирибоза, а также несколько других видов сахаров, полученных в схожих экспериментах в прошлом.

Специалисты предполагают, что существует несколько способов для пребиотической химии в космосе.

"Вероятно, этот процесс происходит везде, по крайней мере, в нашей галактике", — отметил астрохимик Мишель Нуэво из Исследовательского центра Эймса NASA в Моффетт Филд (Калифорния).

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Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые нашли сенсацию в космосе — экзопланеты, где существуют условия, сходные с земными во время абиогенеза — процесса возникновения молекул, необходимых для жизни и появления первых клеток.