Возле Стоунхенджа ученые раскопали удивительную находку. Фото

Возле Стоунхенджа (Британия) были найдены неолитические могилы (3300 – 2900 годов до нашей эры) и мастерская бронзового века (2500 – 1500 г. до н.э.).

Как сообщает Wessex Archaeology, ученые нашли захоронение женщины возрастом от 20 до 30 лет, датируемое переходным периодом между неолитом и ранним бронзовым веком.

В могиле археологи обнаружили фрагмент медной иглы или шила и пока не установленный предмет цилиндрической формы из черного сланца. Аналогов такого артефакты у ученых пока нет, поэтому они точно не знают о назначении данной находки. По их мнению, это возможно была часть сосуда, умышленно разбитого перед захоронением, или наконечник, оставшийся от деревянного церемониального посоха.

Сосуд позднего бронзового века, найденный в одной из древних канав Wessex Archaeology

Также были обнаружены части желобковой керамики, характерной для неолитических культур Великобритании. Еще нашли кремневые инструменты и рога оленя, которые применялись в качестве землекопных орудий. Археологи также раскопали детскую могилу, в которой обнаружили ушные кости.

Не установленный предмет из сланца, найденный в женском погребении Wessex Archaeology

Еще одним странным объектом стала система канав в форме буквы С. По мнению ученых, изначально здесь было огороженное пространство. Благодаря обнаруженному в одной из канав керамическому сосуду удалось установить, что это более молодое сооружение, датируемое поздним бронзовым веком.

Одно из двух захоронений конца неолита Wessex Archaeology

Внутри и вокруг него исследователи нашли множество кремневых фрагментов со следами обугливания. Эти остатки могут свидетельствовать о том, что неизвестное сооружение было металлургической или гончарной мастерской.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Стоунхенджем нашли останки, раскрывающие секрет древних женщин.