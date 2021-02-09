Возле Стоунхенджа ученые раскопали удивительную находку. Фото

Возле Стоунхенджа (Британия) были найдены неолитические могилы (3300 – 2900 годов до нашей эры) и мастерская бронзового века (2500 – 1500 г. до н.э.).

Как сообщает Wessex Archaeology, ученые нашли захоронение женщины возрастом от 20 до 30 лет, датируемое переходным периодом между неолитом и ранним бронзовым веком.

В могиле археологи обнаружили фрагмент медной иглы или шила и пока не установленный предмет цилиндрической формы из черного сланца. Аналогов такого артефакты у ученых пока нет, поэтому они точно не знают о назначении данной находки. По их мнению, это возможно была часть сосуда, умышленно разбитого перед захоронением, или наконечник, оставшийся от деревянного церемониального посоха.

Также были обнаружены части желобковой керамики, характерной для неолитических культур Великобритании. Еще нашли кремневые инструменты и рога оленя, которые применялись в качестве землекопных орудий. Археологи также раскопали детскую могилу, в которой обнаружили ушные кости.

Еще одним странным объектом стала система канав в форме буквы С. По мнению ученых, изначально здесь было огороженное пространство. Благодаря обнаруженному в одной из канав керамическому сосуду удалось установить, что это более молодое сооружение, датируемое поздним бронзовым веком.

Внутри и вокруг него исследователи нашли множество кремневых фрагментов со следами обугливания. Эти остатки могут свидетельствовать о том, что неизвестное сооружение было металлургической или гончарной мастерской.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Стоунхенджем нашли останки, раскрывающие секрет древних женщин.