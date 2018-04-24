Ученые объяснили причину кровавой войны шимпанзе

Ученые зафиксировали единственный случай в науке, когда животные в течение нескольких лет вели кровавую и жестокую войну на истребление себе подобных.

Одной из причин противостояния двух групп шимпанзе в Танзании исследователи назвали необычайно низкое число самок, сообщила BBC.

В январе 1974 года на шимпанзе по имени Годи в парке Гомбе-Стрим (Танзания) напало восемь других обезьян.

"Один из них схватил его за ступню, другой - за лапу. Его повалили на землю и начали бить. Избиение продолжалось больше пяти минут. Когда его отпустили, он едва мог передвигаться", - рассказал британский приматолог Ричард Рэнгем в документальном фильме BBC "Демонический примат".

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Именно с этого кровавого инцидента началась "четырехлетняя война", названная так известным британским приматологом Джейн Гудолл. Конфликт разделил сообщество шимпанзе в Гомбе и породил волну убийств и жестокости. Ничего подобного ученым ранее наблюдать не приходилось.

В течение четырех лет группировки Касакела и Кахама, проживавшие на севере и на юге парка, нападали, избивали и убивали друг друга. За это время треть мужских особей шимпанзе в Гомби погибла из-за насилия других обезьян.

Ученые из университетов Дьюка и штата Аризона (США) пришли к выводу, что причиной войны стало необычайно низкое количество самок среди шимпанзе. Это породило жестокую борьбу за власть среди самцов.

Как сообщал "Обозреватель", ученые обнаружили аномальные отверстия в арктических льдах.