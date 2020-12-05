Во Вселенной зафиксировали неизвестное ранее явление

Американские ученые сообщили, что обнаружили во Вселенной неизвестное ранее науке явление. Астрономы зафиксировали космические лучи из электронов, которые были ускорены ударными волнами, порожденными корональными выбросами массы на Солнце.

Удивительное открытие сделали ученые из Университета Айовы, США, пишет Astronomical Journal. Отмечается, что космические зонды "Вояджер-1" и "Вояджер-2" при помощи специальных приборов зарегистрировали это явление.

Ученые пояснили, что электроны летят почти со скоростью света (299 792 458 м/с), что примерно в 670 раз быстрее, чем ударные волны, которые первоначально их ускорили. После пару дней электронного всплеска космические зонды зарегистрировали колебания плазменных волн, что вызвали электроны меньших энергий. И только через месяц до "Вояджеров" дошла сама ударная волна.

Исследователи подчеркнули, что такие ударные волны исходили от корональных выбросов массы, представляющих собой выбросы горячего газа и энергии, которые движутся от Солнца со скоростью более одного миллиона километров в час.

При этом даже с такими сверхскоростями ударным волнам потребуется больше года, чтобы достичь "Вояджеров", находящихся на расстоянии около 20 млрд км.

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