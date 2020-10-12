Витамин B6 помогает лучше запоминать сны – исследование

Прием витамина B6 улучшает способность запоминать сны.

К такому выводу пришли ученые из университета Аделаиды в Австралии, которые провели эксперимент с участием 100 добровольцев, сообщает The Times of India.

Так, участники исследования принимали 240 миллиграммов витамина В6 либо плацебо перед сном в течение пяти дней.

В результате прием витамина не повлиял на яркость снов и другие их характеристики, однако после приема В6 участники чаще могли вспомнить свой сон.

Исследователи пока не могут объяснить данный эффект. Водорастворимый витамин B6, или пиридоксин, – один из восьми витаминов группы B. Он участвует в реакции 150 ферментов, которые помогают организму перерабатывать белки, углеводы и жиры из пищи, а также связан с функцией нервной системы и иммунитета.

B6 содержится в таких продуктах, как банан, молоко, красное мясо, печень, рыба, яйца, сыр, картофель, шпинат, авокадо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали напитки, помогающие улучшить сон.