В Южной Корее создали беспроводной имплант, позволяющий управлять мозгом дистанционно

Ученые из Южной Кореи разработали новый тип мозгового импланта, который протестировали на лабораторной крысе.

Так, исследователи из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) вживили крошечное устройство в мозг крысы, ввели ей дозу кокаина, а затем смогли управлять животным при помощи приложения в смартфоне, сообщает пресс-служба вуза.

Благодаря импланту ученым удалось заблокировать поведение, вызванное кокаином. Особенностью и преимуществом нового типа нейроимпланта является возможность зарядки по беспроводной сети, благодаря чему отпадает необходимость в хирургической операции в случае разрядки батареи.

Кроме того, без проводов на теле пациенты смогут чувствовать себя более естественно. Команды со смартфона нейроимплант получает по Bluetooth.

По мнению ученых, их технология сможет усовершенствовать проведение опытов на животных, поскольку дистанционное управления не ограничивает их в движениях.

Благодаря импланту ученым удалось заблокировать поведение, вызванное кокаином KAIST

Также исследователи надеются, что разработка откроет новые возможности для исследований мозга, а также диагностики и лечения расстройств и заболеваний психики, таких как, в частности, депрессия, алкогольная и наркотическая зависимость, болезнь Паркинсона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователи в Нидерландах создали имплант, который дает возможность "видеть" без глаз. Эксперименте проводили на обезьянах.