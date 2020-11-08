В Японии обнаружили настоящую 'Годзиллу'. Фото

В Японии нашли новый вид ос наездников-браконид, которые получили свое название в знаменитого монстра Годзиллы – Microgaster godzilla.

Как пишет Journal of Hymenoptera Research, насекомое является паразитом. Оно атакует водяных гусениц, откладывая в них яйца. Подрастающие в теле жертвы личинки изнутри поедают носителя, медленно его убивая.

В своем исследовании энтомологи изучали гусениц травяных огневок Elophila turbata turbata в городских прудах. Гусениц держали в неволе, однако, некоторые из них не смогли превратиться в бабочек: вместо этого из их коконов на свет появились наездники неизвестного ранее вида.

Ученые продолжили дальнейшие изучения насекомого и фиксировали его рост и поведение. Исследователи задокументировали, как самки-наездники ходят по плавающим растениям, высматривая жертв. Обнаружив гусеницу, сидящую внутри наполовину погруженного в воду переносного домика из растительных частиц, оса начинает перемещаться по его поверхности, пугая хозяйку и вынуждая ее выбраться из укрытия в воду. В этот момент наездник ныряет, быстро вставляет в тело жертвы яйцеклад и откладывает яйцо.

В тех случаях, когда домик гусеницы полностью находится в воде, осе приходится нырять сразу. При этом некоторые самки не выгоняют жертв из их укрытий, а просто протыкают стенку домика яйцекладом.

Морфологический и анатомический анализ подтвердили, что новый вид Microgaster godzilla – представитель нового вида из подсемейства Microgastrinae.

Как сообщал OBOZREVATEL, найдено существо на раннем пути эволюции, которое жило 220 лет назад.