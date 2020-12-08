В Токио доставили капсулу с образцами астероида Рюгу. Фото

Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA 8 декабря доставило в Токио (Япония) капсулу с двумя образцами грунта с астероида Рюгу.

На Землю ее доставил автоматический зонд Hayabusa-2, преодолев шесть миллиардов километров. Об этом сообщили на странице JAXA в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Следующие шесть месяцев в японском Институте космических наук и астронавтики ISAS будет проводиться работа по первичному осмотру и описи полученных образцов.

По завершению этих работ образцы распределят следующим образом: 30% уйдёт на исследование японским научным организациям, ещё 30% – международным партнёрам, в том числе NASA. Остальные 40% оставят храниться на будущее, когда новые технологии анализа смогут извлечь больше информации из образцов грунта.

Капсулу доставили в Токио. HAYABUSA2@JAXA в Twitter

В капсуле находятся два образца грунта с астероида Рюгу. HAYABUSA2@JAXA в Twitter

Теперь их осмотрят ученые. HAYABUSA2@JAXA в Twitter

Скриншот. HAYABUSA2@JAXA в Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, два японских мини-робота, запущенных с зонда Hayabusa-2, совершили первую в истории успешную посадку на астероид и передали ученым фотографии и данные с его поверхности.