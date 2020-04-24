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24 апреля • обновлено в 06:21
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В СССР готовили полет на Венеру: рассекречены наработки ученых

1.5т
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В СССР разрабатывали план космического полета на Венеру. Но позже отказались из-за неподходящих условий на планете.

Об этом рассказал академии космонавтики им. Циолковского Александр Суворов, передает РИА Новости.

"Отдельное направление – гиперболическая физиология и медицина. Оно начало развиваться в нашем институте благодаря тому, что в период зарождения космической медицины Сергей Павлович Королев, помимо Марса, рассматривал варианты полета на Венеру", – сообщил ученый.

В СССР готовили полет на Венеру

В СССР готовили полет на Венеру

Он пояснил, что от полета на Венеру отказались, когда выяснили, что атмосфера на ней непригодна для дыхания. Давление на поверхности планеты составляет 96 атмосфер, что соответствует погружению под воду почти на тысячу метров.

Для исследования в 1981 году использовали барокамеру, которую опускали на 100, 350 и 450 метров.

"В итоге мы почти доказали, что на глубине 1 тысяч метров человек смог бы работать. Теоретически человек сможет опуститься на Венеру, надеть скафандр и выйти на ее поверхность. Если мы можем погрузиться на глубину в тысячу метров, соответственно, со временем мы можем выйти на поверхность Венеры", – добавил Суворов.

Отметим, что первой Венеры достигла советская станция "Венера-4" в 1967 году, но на поверхность планеты посадку смогла совершить только "Венера-7" в 1970 году. Она зафиксировала давление около 90 атмосфер и температуру примерно 475 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
космос СССР
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