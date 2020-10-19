В США создали уникального робота-дельфина. Видео и фото

Марина Погорилко Наука 03:12, 19.10.2020

Американская инжиниринговая компания Edge Innovations представила свою последнюю разработку — рободельфина. Он выглядит, как настоящий, и может выполнять те же трюки, что и живое млекопитающее.

Своими роботами представители компании надеются однажды заменить животных, выступающих в дельфинариях и тематических парках, сообщает Reuters (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Робот-дельфин выполнен частично из медицинского силикона, имеет длину 2,6 метра и весит примерно 250 кг. Управляется он с помощью радиосвязи: оператор может заставить его плыть в нужном направлении, прыгать и выполнять разные акробатические трюки. Также машина автоматически выпускает воду — словно настоящий дельфин. Стоит такой робот от 3 до 5 миллионов долларов.

Робот-дельфин весит примерно 250 кг
Скриншот видео

Пока его продали только зоозащитной организации PETA, где робот будет использоваться при изучении школьниками прав животных.

Стоит такой дельфин от 3 до 5 миллионов долларов.
kub.media

Отмечается, что разработчики компании Edge Innovations специализируются на создании аниматроники – механизмов, имитирующих движения живого существа в фильмах, поэтому они имеют немало опыта в данной сфере.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Samsung на выставке в Лас-Вегасе показала робота-помощника Ballie. В основные задачи робота входит поддержание порядка в доме, а визуально он напоминает дроида BB-8 из вселенной "Звездных войн".

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