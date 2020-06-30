В США запустили SpaceX с самым мощным спутником GPS. Онлайн-трансляция

Наука 23:12, 30.06.2020 Обновлено: 23:25, 30.06.2020

В вторник 30 июня в 23:11 вечера по Киеву, компания Илона Маска SpaceX запустила ракету Falcon 9 с геонавигационным спутником III поколения на борту по заказу Космического командования ВВС США.

Запуск состоялся на авиабазе ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. Компания SpaceX ведет прямую трансляцию. Устройство, которое выведет ракета, заменит один из старых, менее мощных спутников GPS.

Первая ступень ракеты отошла и села на плавучую платформу Just Read The Instructions в Атлантическом океане через девять минут после старта. Два морских корабля GO Ms.Tree и GO Ms. Chief чуть дальше, в 751 км, попробуют поймать в надводные сети падающие на парашютах половинки головного обтекателя.

Ранее OBOZREVATEL писал, когда корабль Илона Маска Crew Dragon вернется на Землю.

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