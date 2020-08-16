В США открыли способ учить иностранные языки на 13% эффективнее

Анна Паскевич Наука 05:45, 16.08.2020

Группа ученых из США разработала устройство, которое позволяет учить иностранный язык на 13% эффективнее.

Так, это возможно при помощи стимуляции блуждающего нерва (tVNS) безопасными электрическими импульсами, пишет Nature.

Прибор тестировали на 36 взрослых англоязычных участниках, прикрепив его к уху добровольцев. Далее их попросили послушать и попытаться различить четыре тона мандаринского диалекта (именно тоны в китайском языке и его диалектах особенно трудны для иностранцев).

Участников поделили на три группы: первая слушала сложные тоны и получала нейростимуляцию, второй достались более простые тоны и та же стимуляция, а третьей – все тоны без помощи прибора.

Наилучших результатов добилась вторая группа, в которой участники смогли различать тоны на 13% лучше и достигли пика своих способностей в два раза быстрее остальных.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как привлечь ребенка к изучению иностранного языка: названы способы.

Комментировать
Технологии Наука

Смотрите также

С разрывом печени и синяками на все тело: избитых в Беларуси протестующих показали на фото. 18+

Россияне пожаловались на хамство и высокие цены в Крыму

Лукашенко о разговоре с Путиным: Россия поможет при первом запросе

Ярош призвал сплотиться вокруг партии Порошенко "Европейская Солидарность"

В Минске 16-летнего парня жестоко избил ОМОН: он впал в кому