В Болгарии археологи раскопали 8000-летних людей. Фото находки

В Болгарии при проведении раскопок в раннем неолитическом поселении Слатина в Софии были обнаружены 8000-летние захоронения людей.

Найденные четыре могилы раннего неолита, а также еще две, обнаруженные в 2019 году, являются самыми ранними на территории столицы Болгарии, пишет пишет The Sofia Globe.

Руководитель группы археологов Василий Николов рассказал, что впервые в ритуальном комплексе были выявлены такие крайне редкие находки.

Раскопки в этом районе, который считается колыбелью европейской цивилизации, продолжаются больше 30 лет. Найденные предметы показывают, что в селе жили фермеры и скотоводы. Само поселение существовало около 500 лет, с конца седьмого до середины шестого тысячелетия до нашей эры.

Археолог на месте раскопок. The Sofia Globe

Исследователи из Национального археологического института обнаружили захоронения четырех людей, троих взрослых и ребенка, являющихся самыми ранними на территории Софии и Софийской равнины.

В одной из могил были найдены останки мужчины и ребенка. Также обнаружены останки женщины, лежащей на животе, и мужчины, тело которого было погребено особым образом.

Одну из его рук специально поместили под тело, а ноги были согнуты в коленях и поджаты к туловищу.

Одна из найденных могил. The Sofia Globe

Могилы датируются началом шестого тысячелетия, ритуалы этого периода известно очень мало. До этого подобных традиций захоронений времен неолита не встречалось.

Ученые проведут анализ ДНК найденных останков. Это позволит определить принадлежность погребенных к определенной культуре, а также выяснить степень родства.

Место раскопок. The Sofia Globe

Ранее в Слатине были обнаружены такие объекты, как керамическая посуда, гири для ткацкого станка, топка в форме человеческого изображения, часть веретена.

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Место раскопок. The Sofia Globe

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Великобритании археологи обнаружили останки человека, который жил около двух тысяч лет назад и стал жертвой загадочного убийства.