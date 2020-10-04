В Сингапуре научились лечить рак при помощи наночастиц

В Сингапуре ученые создали метод уничтожения клеток рака без применения медицинских препаратов. Эксперименты на мышах подтвердили его эффективность.

Новая терапия получила название "Троянский конь", сообщается на сайте Наньянского технологического университета.

Так, разработанный метод позволяет проникать внутрь раковых клеток и разрушать их. Технология построена на использовании наночастиц, покрытых аминокислотой L-фенилаланин. Как известно, именно за счет этой аминокислоты происходит развитие раковых клеток.

L-фенилаланин не производится человеческим организмом, но усваивается при употреблении мяса и молочных продуктов. Наночастицы с этой аминокислотой ускоряют выработку активных форм кислорода, которые запускают процесс уничтожения патологических клеток, сохраняя при этом здоровые.

Новый метод позволяет проникать внутрь раковых клеток и разрушать их media.ntu.edu.sg

Таким образом, L-фенилаланин в данном случае работает как троянский конь, скрывая нанотерапевтическое средство внутри, объясняют ученые.

По их словам, новый метод позволил уничтожить около 80% видов раковых клеток в желудке, груди и коже мышей. Примерно такой же результат дает современная химиотерапия, которая имеет множество побочных эффектов.

Ученые надеются, что их метод поможет в лечении рецидивов рака, когда заболевание становится устойчивым к любым препаратам.

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