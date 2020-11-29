В шерсти африканского хомяка обнаружили смертельный яд

Косматый хомяк Lophiomys imhausi, обитающий в горных лесах Африки, способен обороняться при помощи сильного яда, который собирает с деревьев и наносит на свою шерсть.

Об этом заявили ученые из Университета Юты, США. Исследование специалистов опубликовал Journal of Mammalogy, передает Science Daily.

Косматый хомяк – единственный вид семейства мышиных Muridae. Щетинистая грива, благодаря которое он получил свое имя, делает его похожим на дикобраза. В этой гриве, как доказали ученые, может содержаться сильный яд, нескольких миллиграммов которого достаточно, чтобы убить слона.

Предположение о том, что косматый хомяк является единственным известным млекопитающим, для защиты использующим токсины растительного происхождения, прозвучало еще в 2011 году.

В рамках нового исследования ученые подтвердили это предположение, проанализировав поведение 25 косматых хомяков в неволе.

В частности, они обнаружили, что грызуны слизывают яд с так называемого "дерева ядовитой стрелы" – акокантеры абиссинской. Кора этого дерева содержит уабаин, который хомяки смешивают со своей слюной и наносят на шерсть. Сами они устойчивы к токсину.

Полученный яд животные используют для защиты от хищников: при нападении грызуны выпускают из желез дурно пахнущую жидкость и выставляют бока с ядовитой шерстью.

Кроме того, исследователи установили, что косматые хомяки – социальные животные, которые склонны к моногамии. Ранее считалось, что они стремятся жить в одиночку.

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