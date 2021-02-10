В России снова сорвался полет на Луну, теперь из-за ракеты

В России остановили разработку сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей", которая должна была долететь до Луны.

Гендиректор ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов сказал, что новый технический облик ракеты озвучат к середине 2021 года, передают РИА Новости.

"Здесь ситуация достаточно сложная… Сегодня возможна коррекция ее облика, поэтому сейчас этот вопрос еще до конца не решен. Возможна коррекция именно технического облика ракеты", – пояснил он.

По его словам, разработка ракеты может продолжиться после принятия соответствующих решений в "Роскосмосе".

"Поэтому сейчас работы, я бы так сказал, поставлены на паузу. Мы готовы продолжить работу после того, как соответствующее решение будет принято. Я думаю, что это вопрос нескольких месяцев, я бы так сказал – до середины этого года", – сказал Баранов.

Отметим, что еще 6 лет назад в России сказали, что высадят своих космонавтов на Луну в 2029 году. Потом в РФ говорили, что совершат первый полет на Луну в 2025 году.

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