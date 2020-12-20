В плаценте человека впервые обнаружили частицы пластика

В человеческой плаценте, в тканях и матери, и плода, впервые были обнаружены микрочастицы пластика.

Такое открытие сделали ученые из Италии. Их исследование, опубликованное в журнале Environment International, описывает ScienceDirect.

В исследовании ученых участвовали шесть здоровых женщин, которые родили естественным путем на нормальном сроке беременности в отделении акушерства и гинекологии больницы Сан-Джованни Калибита в Риме.

Как отмечается, при родах этих женщин акушеры старались минимизировать контакт с пластиком. Они использовали хлопковые перчатки, а пуповину разрезали металлическими ножницами.

Тем не менее, микрочастицы пластика размером до 5 мм нашли во всех частях плаценты. Всего были обнаружены 12 кусочков пластика, три из них были полипропиленом, а остальные ученые идентифицировали только благодаря красителям, которые содержатся в составе красок, клеев, искусственных покрытий, штукатурок, полимеров, косметики и средств гигиены.

Как отмечают ученые, вещества, которые входят в состав микропластика, разрушительно действуют на эндокринную систему. Кроме того, кусочки пластика организм воспринимает как инородные тела, поэтому не исключены воспалительные или аллергические реакции.

В дальнейшем, по словам ученых, проблема накопления микропластика в живых организмах и продуктах питания будет только усугубляться в связи с прогнозируемым ростом производства пластика и загрязнением окружающей среды.

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