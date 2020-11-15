В Норвегии археологи нашли древний погребальный корабль викингов

В Норвегии археологи обнаружили захоронение викингов "высокого статуса", в котором есть зал для пиршеств, культовый дом и остатки погребальной ладьи.

Ученые из Норвежского института исследований культурного наследия смогли обнаружить находку, используя георадар, пишет CNN, ссылаясь на журнал Antiquity.

Ключевым результатом находки является место захоронения погребального корабля на кургане Йелл в Гьелестаде на юго-востоке Норвегии. Такие корабли знаменовали безопасный переход в загробный мир и, как правило, принадлежали викингам высокого социального статуса.

Согласно данным георадара, длина судна – около 19 метров, а находится оно на глубине от 0,3 до 1,4 метра под землей.

"Мы знали, что там было что-то особенное, но мы не знали, что там будет захоронение корабля, это довольно уникально", – сказал ведущий автор исследования Ларс Густавсен.

Корабль викингов ученые обнаружили, используя георадар Ларс Густавсен

На данный момент ведутся работы по раскопкам корабля. По словам Густавсена, курган уже был выкопан в 19 веке, когда многие деревянные его останки были сожжены, так как люди не понимали, что они собой представляют, поэтому, очевидно, сегодня исследователям осталось не так много вещей для анализа.

Кроме того, ученые нашли фермерский дом, культовый дом и зал для пиршеств V века нашей эры. По словам ученых, эта земля была преобразована в элитное "высокостатусное кладбище и поселение" в эпоху викингов.

Большой овал, который показал георадар, ученые идентифицировали как корабль эпохи викингов Ларс Густавсен

Поздний нордический железный век (550-1050 годы) ознаменовался многими ключевыми историческими событиями, включая падение Западной Римской империи и подъем эпохи викингов.

Исследователи надеются, что найденное место сможет раскрыть новую правду о таком неспокойном периоде. Оно широко известно как один из крупнейших погребальных курганов железного века в Скандинавии.

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