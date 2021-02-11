В NASA раскрыли подробности высадки на Марс

Ученые NASA рассчитали возможные места, где может осуществиться высадка людей на Марс. Основным критерием выбора местности стало наличие воды.

Как сообщает Nature Astronomy, для посадки ученые создали иллюстрированную карту северного полушария Марса, где отмечены зоны вечной мерзлоты и распределения водяного льда вплоть до экватора.

По мнению планетологов, равнины Марса под названием Arcadia Planitia и Deuteronilus Mensae оптимально подходят для размещения на них баз людей. В этих местах много солнечного света, а воду можно добыть из-под грунта.

Карта распределения льда под поверхностью северного полушария Марса

В NASA пояснили, что при планировке полетов на Марс нужно будет выбирать между двумя приоритетами при выборе места посадки. При этом южное полушарие пока не рассматривается как место для потенциальной высадки, так как там меньше шансов найти воду. Также в северной части планеты более плотная атмосфера, что полезно для торможения массивных посадочных модулей с астронавтами внутри.

Отметим, что скоро NASA должно оценить перспективность миссии International Mars Ice Mapper, которая нацелена на поиск водяного льда на Марсе.

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