В NASA предупредили о приближении астероида к Земле

В начале января 2021 года мимо Земли пролетят четыре объекта, в том числе огромный астероид.

Как сообщает Republic со ссылкой на NASA, астероид 2003 AF23 с предполагаемым диаметром от 180 до 390 метров пролетит над нашей планетой 3 января на высоте 6,3 миллиона километров.

Три относительно небольших обломка космического мусора совершат "околоземное" прохождение 2 и 3 января.

Объект 2019 YB4 диаметром от 12 до 26 метров пролетит 2 января на безопасном расстоянии в 6,4 миллиона километров.

3 января объекты 2020 YA1 и 2020 YP4 также пройдут мимо Земли на расстоянии 1,5 миллиона километров и 2,1 миллиона километров соответственно. Их размеры оцениваются в 12-27 метров и 17-37 метров соответственно.

При этом 2020 YA1 классифицирован как "потенциально опасный".

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее в NASA предупредили о приближении к Земле крупного астероида 153201 (2000 WO107). Так, 29 ноября 2020 года он пролетел на расстоянии 4,3 млн км от нашей планеты, а следующее сближение будет в 2024 году.

Еще три объекта приближались к Земле на расстояние примерно в 3 млн км 25 декабря.