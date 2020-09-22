В НАСА озвучили планы по высадке на Луну

Космическое агентство США NASA планирует совершить высадку людей на Луну в 2024 году.

На финансирование проекта понадобится 28 миллиардов долларов, сообщается на сайте ведомства.

Глава NASA Джим Брайденстайн отметил, что первый этап американской лунной программы был отложен сначала из-за технических сложностей, а затем из-за пандемии коронавируса, однако сроки высадки остались прежними – 2024 год.

Лунная программа предусматривает три этапа. NASA

Лунная программа предусматривает три этапа. На первом из них будет осуществлен беспилотный полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю.

Полет с экипажем предусмотрен на втором этапе, а на третьем – высадка астронавтов.

Сейчас ведомство изучает три проекта посадочных аппаратов, один из которых предложен Blue Origin, еще другие два – SpaceX. Результаты конкурса будут объявлены в 2021 году.

Высадка американцев на Луну планируется в 2024 году. NASA

Ожидается, что Конгресс США утвердит финансирование до конца 2020 года.

Также Брайденстайн отметил, что проект может сорваться из-за результатов выборов президента в стране.

Он напомнил, что 44-й президент Барак Обама в свое время отменил программу исследования Марса, которую запустил его предшественник. Нынешний глава государства Дональд Трамп активно продвигает лунную программу, но ее продолжение зависит от того, будет ли он переизбран на второй срок.

Высадка на Луну будет совершена на третьем этапе программы. NASA

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в NASA обнародовали соглашение между космическими государствами, в котором изложены правила освоения Луны.