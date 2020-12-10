В NASA назвали задачи для астронавтов на Луне

Американское космическое агентство NASA озвучило задачи, которые поставят перед астронавтами во время экспедиции на Луну.

О целях экипажа космического корабля "Орион" сообщает пресс-служба ведомства. Старт запуска запланирован на 2024 года, а сам проект получил название "Артемида III" (Artemis III).

Всего на Луне астронавты должны провести шесть дней. Главной задачей будет сбор лунного грунта (реголита). На Землю планируется доставить около 85 кг почвы. Также намечены эксперименты и исследования, связанные с полевой геологией.

Кроме того, астронавтам будет поставлена задача по налаживанию видеосвязи в реальном времени с Землей. Итоговая же цель экспедиции – это создание базового лагеря на Луне до 2030 года.

Миссия "Артемида" NASA

Добавим, что "Артемида III" планируют направить еще две миссии. Во время "Артемида I" в 2021 году испытают запуск беспилотного корабля "Орион". А уже в 2023 году вторая миссия проведет пилотируемый испытательный полет на орбиту спутника без высадки на него.

В NASA отметили, что на спутник Земли "Орион" доставит ракета-носитель Space Launch System. Это будет первая высадка людей на Луну с 1972 года, тогда же на нее впервые прибудет женщина-астронавт.

Как сообщал OBOZREVATEL, создана подробная карта Луны для космических полетов.

Также Украина совместно с NASA будет изучать Луну и Марс.