В мире запустили Wi-Fi нового поколения: чем удивит

В мире утвердили и сертифицировали новый стандарт связи IEEE 802.11ax. Для лучшего восприятия его назвали Wi-Fi 6.

Сообщает Сегодня. Первым смартфоном, получившим сертификат Wi-Fi 6, стал Samsung Galaxy Note10. Новые смартфоны iPhone 11 тоже будут сертифицированы по стандарту Wi-Fi 6.

Технически, Wi-Fi 6 обладает скоростью передачи данных, которая на 37% быстрее, чем прошлая версия. Он имеет в 4 раза большую пропускную способность на одного пользователя в многолюдных местах. То есть на стадионах и аэропортах связь будет надежнее, а скорость – выше.

В мире появился Wi-Fi нового поколения ottawacitizen.com

Wi-Fi 6 имеет более чем 50 обновленных функций. Вот некоторые из них:

более высокая пропускная способность для каждого пользователя для потоковой передачи в ультра-HD и виртуальной реальности.

Поддержка нескольких потоков данных с повышенной пропускной способностью.

Более широкий спектр (с 2,4 ГГц и 5 ГГц до 1 ГГц и 6 ГГц).

Упомянутый выше спектр будет разделен на несколько каналов, чтобы обеспечить больше маршрутов для связи.

Пакеты содержат больше данных, и сети могут обрабатывать разные потоки данных одновременно.

Улучшенная производительность (в 4 раза) при максимальной дальности точки доступа.

Лучшая производительность/надежность в экстремально нагруженных условиях

Возможность разгрузки беспроводного трафика из сотовых сетей, где плохой прием.

Как сообщал OBOZREVATEL, предприниматель и основатель брендов Tesla и SpaceX Илон Маск запустил ракету со спутниками для раздачи "вселенской" сети Wi-Fi.

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