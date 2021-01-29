В Крыму нашли более 60 надгробий римского периода. Фото

В аннексированном Россией Крыму возле Севастополя при исследовании грунтового могильника Киль-Дере археологи раскопали некрополь римского времени с антропоморфными надгробьями и стелами.

Об этом сообщает пресс-служба Института археологии РАН. Отмечается, что данная находка стала самой крупной коллекцией каменных изваяний, принадлежащих "поздне скифской" культуре.

Археологи сообщили, что могильник Киль-Дере был открыт в 2018 году, и находится он на склонах крутого высокого холма в Инкерманской долине. Эта местность была густо заселена в римскую эпоху: в нескольких километрах от могильника Киль-дере находятся такие известные некрополи, как, Чернореченский и Инкерманский могильники.

Парное захоронение. Институт археологии РАН

По словам ученых, найденный могильник был разграблен. Из 232 захоронений, исследованных археологами, всего лишь 14 оказалось целыми.

В могильнике археологи обнаружили погребения трех типов: с одним или двумя подбоями с каменными закладами, которые закрывали боковые погребальные камеры с захоронением, и могилы с каменными ящиками. Третьим типом погребального обряда были захоронения по типу кремации в амфоре.

Грунтовый могильник Киль-Дере Институт археологии РАН

При разборе четырех могил в южной части некрополя археологи нашли непотревоженные каменные надгробия. Возле одной из могил рядом с надгробием было установлено каменное основание с овальным углублением для жертвенной пищи. В ходе дальнейших работ в разграбленных погребениях археологи обнаружили 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел.

Разрушенное и ограбленное погребение Институт археологии РАН

В погребениях археологи обнаружили традиционный набор предметов, представляющих заупокойные дары: керамическую краснолаковую посуду, изготовленную на гончарном круге, стеклянные сосуды, изделия из металла.

По мнению ученых, могильник начал функционировать на рубеже I-II веков и прекратил существование в конце IV века, в эпоху Великого переселения народов.

Каменный ящик и остатки погребения в подбое Институт археологии РАН

Каменные надгробные стелы с личинами Институт археологии РАН

Стеклянные изделия Институт археологии РАН

Изделия из керамики Институт археологии РАН

Стеклянные изделия Институт археологии РАН

Могильные надгробия Институт археологии РАН

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