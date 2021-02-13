В космосе нашли погибших "предшественниц" Земли

Ученые из Уорикского университета (Великобритания) смогли найти в космосе обломки похожих на Землю планет, которые погибли около 10 млрд лет назад.

Как говорится в статье для Nature Astronomy, все находки располагались в атмосферах четырех звезд, превратившихся в белых карликов. Они были зафиксированы в относительной близости от Солнечной системы.

Когда астрономы ознакомились с данными телескопа Gaia, полученными от тысяч белых карликов, то поймали нехарактерный сигнал у одного из светил. Он свидетельствовал о процессе поглощения лития.

Спустя некоторое время подобные сигналы были зафиксированы еще возле трех умирающих звезд. При этом один из них расшифровали как поглощение калия. Когда ученые сопоставили все данные об обнаруженных ими элементах, то пришли к выводу, что химический состав останков разрушившихся небесных тел напоминает химический состав коры таких планет, как Земля и Марс.

Однако поскольку они испарились, то вещества, из которых те состояли, на протяжении двух миллионов лет смешивались во внешних слоях атмосферы белых карликов.

Исследователи также подчеркнули, что именно литий и калий являются своеобразными "визитными карточками" земной коры. Ведь в таком количестве, как в ней, этих элементов нет ни в мантии, ни в ядре.

Показательно, что во внешних слоях белых карликов "зависло" порядка 300 тысяч гигатонн каменного мусора, среди которого около 60 гигатонн лития и 3 тыс. гигатонн калия. Когда-то они вполне могли быть частью 60-километровой сферы с плотностью коры нашей планеты.

Безусловно, такой размер слишком маленький для планеты, поэтому ученые предположили, что им удалось найти лишь фрагменты большого небесного тела. Те же элементы, которые еще улавливаются вокруг белых карликов, – это вращающийся диск из вещества, которое быстро сгорает, попадая на погибающие звезды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2020 года стало известно, что международная команда астрономов впервые зафиксировала радиоизлучение от экзопланеты, расположенной за пределами Солнечной системы. Она находится в созвездии Волопаса.