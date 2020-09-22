В космосе нашли "Пи-планету" похожую на Землю

Алексей Титофф Наука 02:00, 23.09.2020

Астрономы из США обнаружили планету подобную Земле, которая получила название K2-315b или же "π-Земля" (Пи-Земля).

Такое необычное название планета получила из-за того, что она совершает один оборот вокруг своей звезды за 3,14 дня, сказано в The Astronomical Journal.

Группа астрономов во главе с Прайвалом Нираулой из Массачусетского технологического института (США) сообщила, что K2-315b вращается вокруг красного карлика K2-315 (или EPIC 24963167), что находится в 186 световых годах от нашего Солнца. При этом масса звезды которого составляет всего 0,17 массы Солнца.

Радиус "Пи-Земли" сопоставим с Землей – 0,95 радиуса нашей планеты. Однако дальняя планета непригодна для жизни. По расчетам ученых, температура ее поверхности составляет около 450 кельвинов (около 177 градусов по Цельсию).

Тем не менее, астрономы считают, что K2-315b может быть одной из экзопланет земного типа, которая может иметь теплую атмосферу, пригодную для исследований при помощи будущего космического телескопа.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Юпитере произошел шторм, что может поглотить Землю.

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