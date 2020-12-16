В космосе нашли "близнеца" девятой планеты Солнечной системы

В космосе обнаружили вероятного "близнеца" загадочной девятой планеты Солнечной системы, существование которой доказано лишь гипотетически.

Как пишет Telegram-канал Naked Space, объект расположен на расстоянии 336 световых лет от Земли. Его размер примерно такой же, как у Юпитера, однако масса в 11 раз превышает эту планету.

Также известно, что орбита "близнеца" располагается очень далеко от двойной звезды HD 106906 и кольца ледяных обломков. В Солнечной системе аналогичное кольцо называется Поясом Койпера и находится за орбитой Нептуна.

Этот газовый гигант сформировался вместе со звездой 15 миллионов лет назад, что свидетельствует о том, что девятая планета могла возникнуть еще в самом начале существования Солнечной системы – 4,6 млрд лет назад.

По данным астрономов, на огромном расстоянии от указанной экзопланеты находится пара молодых звезд (в 730 раз дальше, чем Земля от Солнца). Именно поэтому физикам крайне сложно вычислить параметры орбиты небесного тела. Единственное, что о ней известно, так это то, что она вытянутая и наклонная.

По мнению ученых, такие изменения объясняются тем, что изначально планета мигрировала ближе к двойной звезде. Однако затем из-за гравитационного эффекта она оказалась почти выброшенной из системы. Впрочем, звезда, которая проходила мимо, стабилизировала орбиту газового гиганта.

Напомним, девятая планета, или Фетти, – это гипотетическая планета с массой порядка 10 земных, расположенная за Нептуном. Она спрогнозирована на основе анализа движения ряда транснептуновых объектов.

Гипотезу о существовании этого тела астрономы детально разработали в 2016 году. Ученые предполагают, что речь может идти о гипотетической планете-гиганте, которую выбросило на окраине Солнечной системы на раннем этапе ее эволюции в результате гравитационных возмущений.

Как сообщал OBOZREVATEL: