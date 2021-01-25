В Китае выяснили, как жирная пища связана с болезнями сердца

Употребление жирной пищи повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявили ученые из Китая в результате анализа 19 исследований, охвативших более 560 тысяч человек.

Статью ученых публикует iNews. Как говорится в материале, наблюдения за испытуемыми длились более девяти лет, вследствие чего исследователи зафиксировано почти 37 тысяч случаев заболеваний сердца и сосудов, включая приступы и инсульты.

Ученые пришли к выводу, что между количеством жирной пищи в рационе человека и болезнями сердца существует прямая связь. При этом риск возрастает при дополнительных 114 граммах жареной еды в неделю.

В то же время диетолог доктор Дуэйн Меллор из Астонского университета в Англии отмечает, что такая связь может иметь случайный характер и нельзя утверждать, что риск проблем с сердцем связан именно с содержанием жира в продуктах, поскольку многие из них подвергаются переработке "и часто содержат и жир, и углеводы вместе".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи назвали возможный признак проблем с сердцем. Так, повышенное давление увеличивает нагрузку на орган, а с возрастом ситуация усугубляется, и сердечная мышца становится менее эффективной при циркуляции крови.