В Израиле обнаружили могильный камень "Пресвятой Марии". Видео

В Израиле нашли надгробие V или VI веков н.э., где высечена надпись на древне греческом языке "Пресвятая Мария, прожившая непорочную жизнь".

Как сообщает Haaretz, находку сделали в национальном парке Ницана. Удивительный артефакт обнаружил сотрудник парка, который передал надгробие археологам.

Исследователи пояснили, что на момент жизни женщины по имени Мария, парк Ницана был крупным христианским поселением. По их мнению, умершая принадлежала к высшему классу.

Надгробный камень Haaretz

"В течение V и VI веков нашей эры Ницана была центром для деревень и поселений в окрестностях. Среди прочего, здесь была военная крепость, церкви, монастырь и придорожный трактир, который обслуживал христианских паломников, направляющихся в Санта-Катарину, где по мнению верующих располагалась гора Синай" – сообщила эксперт израильского Управления древностей Тали Эриксон-Джини.

Ученые полагают, что надгробие Марии было установлено на одном из христианских кладбищ, окружающих древнее поселение. Теперь археологи намерены найти и другие находки в данном районе.

По мнению ученых, население этого поселения покинуло свои дома в конце VI века. Причиной тому могла стать чума или же вулканическая зима (похолодание планетарного климата вследствие загрязнения атмосферы пеплом). Но уже в VII веке здесь появились исламские поселения, которые также были заброшены к X веку.

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