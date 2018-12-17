В Египте обнаружили нетронутую гробницу возрастом 4400 лет: видеофакт

В районе некрополя Саккара под Каиром (Египет) археологи обнаружили гробницу верховного жреца, которая оставалась неприкосновенной 4400 лет.

Генеральный секретарь Верховного совета по древностям страны Мустафа Вазири назвал это открытие "единственным в своем роде за последние десятилетия", перелает Daily Mirror.

"Гробница осталась нетронутой и не разграбленной и даже не изменилась в цвете", — рассказал журналистам Вазири.

AFP/GETTY IMAGES

Так, в гробнице отлично сохранились цветные иероглифы и статуи фараонов. На фресках на стенах изображен покоящийся в гробнице верховный жрец по имени Ватайе с матерью, женой и другими родственниками.

Находка датируется правлением Нефериркаре Какая, третьего короля пятой династии Старого царства. Владелец гробницы был священником и надзирателем королевского дворца.

Сооружение имеет длину 10 метров (33 фута), ширину три метра (9,8 фута) и высоту чуть меньше трех метров.

Археологи намерены приступить к более детальным раскопкам, так как надеются обнаружить саркофаг с останками жреца.

AFP/GETTY IMAGES

AFP/GETTY IMAGES

AFP/GETTY IMAGES

Мустафа Абдо, возглавляющий раскопки REUTERS

REUTERS

REUTERS

REUTERS

Как писал OBOZREVATEL, ранее египетские археологи обнаружили две гробницы с мумиями и ценными артефактами в некрополе Эль-Ассасиф, расположенном на территории древнего города Фивы (современного Луксора).