В Египте обнаружили мумию с золотым языком. Фото

В Египте археологи раскопали мумию человека с золотым языком. Находка сделана в одном из захоронений около Александрии.

Как сообщает Live Science, всего было найдено 16 захоронений, где ученые нашли мумии вместе со статуями, свитки и прочие погребальные сокровища.

По мнению исследователей, человек с золотым языком при жизни мог иметь проблемы с речью. Поэтому во время бальзамирования ему вырезали орган и заменили на украшение. Согласно древнеегипетской мифологии, после смерти умерший должен был говорить со стражей, чтобы попасть в загробный мир.

Мумия с золотым языком

Также в одной из могил были найдены останки женщины, значительная часть тела которой была закрыта искусно сделанной маской. Примечательно, что на маске была изображена улыбка. В других же захоронениях были статуи, изображающие внешний вид умерших.

Останки женщины в маске

Археологи отметили, что возраст мумий около двух тысяч лет. Захоронения появились во времена царствования династии Птолемеев (304-30 годы до нашей эры), или же в самом начале правления Римской Империи, которая захватила власть над Египтом в 30 году до рождества Христова.

Статуя из захоронения

Статуя из могилы

Как сообщал OBOZREVATEL, археологи нашли в Египте 59 древних мумий, которым около 2600 лет.