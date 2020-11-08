В депрессии женщины активнее используют сайты знакомств – психологи

Симптомы депрессии и социальной тревожности у женщин связаны с более активным использованием сервисов знакомств.

У мужчин, в свою очередь, наблюдается обратная закономерность. К такому выводу пришли исследователи из Университета Райерсона, Канада, сообщает Eurek Alert.

"На фоне роста тревожности и депрессивных расстройств женщины могут более активно обращаться к новым технологиям для установления социальных связей, особенно если альтернативные формы социального контакта урезаны в виду практики дистанцирования", – объяснил один из авторов работы, Мартин Энтони.

Мужчины же, наоборот, менее склонны устанавливать контакт через приложения и сайты знакомств при симптомах социальной тревожности и депрессии, отмечают психологи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог назвала список продуктов, которые спасут от осенней депрессии. Каждый год осенью из-за перепада температуры обостряются хронические заболевания и ухудшается эмоциональное состояние.