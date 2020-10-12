В Британии ученые нашли способ общаться с кошками

Медленное моргание, которое у кошек является эквивалентом улыбки, поможет наладить связь с питомцем.

Такое открытие сделали ученые из университетов Сассекса и Портсмута в Англии. Исследование специалистов было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Так, в ходе исследования выяснилось, что кошка с большей вероятностью приблизится к незнакомцу, если он будет медленно моргать.

Ученые считают это доказательством того, что медленное моргание – неполное закрытие глаз – является формой "позитивной коммуникации", и таким образом человек может общаться с кошкой. Веки должны смыкаться не полностью, как во время расслабленной улыбки.

В первом исследовании ученых участвовали 21 кошка из 14 разных домов. Специалисты научили хозяев кошек правильно моргать и в результате заметили, что благодаря этому кошки подпускали хозяина максимально близко к себе. Также оказалось, что животные намного чаще отвечали на этот жест, чем моргали сами по себе.

Второй эксперимент проводился без участия хозяев, но с авторами работы, с которыми взаимодействовали 24 кошки. Таким образом исследователи хотели понять, связано ли моргание с тем, как питомец реагирует на знакомого человека или незнакомца. Ученые или медленно моргали, или протягивали руку к питомцу с нейтральным выражением лица. При этом видеокамеры фиксировали реакцию животных.

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