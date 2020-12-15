В Бразилии случайно нашли уникальные останки пернатого динозавра

На северо-востоке Бразилии нашли окаменелые останки динозавра Ubirajara jubatus размером с курицу, который был покрыт перьями, имел гребень и жесткие длинные "ленточки" над плечевыми суставами.

Отчет археологов о находке был опубликован на научном портале ScienceDirect. Издание CNN передает, что окаменелости обнаружили случайно, когда добывали известняк для тротуарной плитки. Останки очень хорошо сохранились.

Ubirajara jubatus Daily Mail

Уникальность окаменелости в том, что ранее пернатых динозавров не находили в Южной Америке. Подобные виды чаще всего фиксировали на территории современных Китая и Германии.

Ученые предполагают, что этот небольшой динозавр жил примерно 110 миллионов лет назад. Вероятнее всего, останки принадлежат молодому самцу.

Оперение использовалось им для демонстраций, что может означать сложное брачное поведение этого вида.

Интерпретация того, как мог выглядеть динозавр Facebook / Bob Nicholls; paleocreations.com

Профессор Портсмутского университета (Гэмпшир, Великобритания) Дэвид Мартил отметил, что сейчас подобные шипы-"ленточки" можно встретить у некоторых птиц. Однако, "ленточки" у них зачастую прикреплены к хвосту, а не передней части корпуса.

При этом "украшенные плечи" сохранились у самцов вымпеловой райской птицы.

"Ленточки" сохранились у некоторых видов птиц CNN

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